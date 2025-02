L'aparcament pendent de l'estació Camp de Tarragona: entre la burocràcia i la inacció

Creado: Actualizado:

La preocupació del President Illa pel Camp de Tarragona és proporcional a l’estat de l’estació ferroviària de TGV Camp de Tarragona, situada a la Secuita i utilitzada per gairebé un milió de viatgers anuals. Ens centrem en la proposta d’aparcament de superfície amb tarifes reduïdes, per al qual, el 2017, l’Ajuntament de la Secuita adquirí 14.000 m² de sòl agrícola, amb capacitat per a 650 vehicles, vora l’estació.

Donaria servei al 48% d’usuaris que hi accedeixen amb vehicle privat, xifra que creix fora de vacances, quan el gruix de viatgers és del Camp de Tarragona. Seria l’alternativa real a l’actual i car aparcament de l’estació, inassequible per a molts treballadors. Tampoc no hi ha més disponibilitat d’abonaments malgrat la demanda, i el vial d’accés és ple de cotxes exposats a robatoris per manca de vigilància.

L’expedient de la Generalitat per convertir els terrenys esmentats en espai viari no es resolgué fins al 2024, evidenciant el pas dels anys i la burocràcia ineficaç que oblida els ciutadans que paguen els sous públics. A més, el Govern havia de construir una rotonda per facilitar-ne l’accés, però no s’ha executat. L’Ajuntament de La Secuita oferí la cessió dels terrenys a la Generalitat sense cost.

Terrenys cedits

El secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, el gironí Manel Nadal, es limità a dir que estudiaria la idoneïtat de l’aparcament proposat, revelant desconeixement sobre el patiment dels usuaris. Paral·lelament, la Consellera de Territori, la també gironina Sílvia Paneque, afirmava que seguia en estudi.

El 31 d’octubre, en ple caos de la mitja distància i rodalies pel túnel de Roda de Berà, Junts registrà una Proposta de Resolució perquè el Parlament instés el Govern a habilitar immediatament els terrenys cedits i negociar amb la gestora de l’estació, ADIF, l’ampliació d’abonaments mentre no es materialitzés el nou aparcament.

Poc després, el 25 de novembre ADIF inicià obres per a un aparcament provisional de només un centenar de places, diferent del proposat per La Secuita. L’anunci el feu la Generalitat. Però ADIF oblidà el permís municipal, mostrant de nou la prepotència de l’Estat envers el Camp de Tarragona, ja evidenciada en la manca de manteniment de l’estació i l’entorn.

Elusió de responsabilitat

Recentment, el PSC ha registrat una esmena a la proposta de Junts atribuint a ADIF la responsabilitat de l’aparcament i eximint-ne el Govern d’Illa. Però, segons la Llei 9/2003 de mobilitat, correspon a l’Autoritat Territorial de Mobilitat —liderada per la Generalitat—proposar i finançar mesures com aquesta.

Encara que el sòl sigui extern als terrenys ferroviaris, el Govern d’Illa pot negociar amb ADIF la incorporació al projecte de La Secuita. Però no pot eludir la responsabilitat legal de liderar l’habilitació de l’aparcament, 19 anys després de la inauguració de l’estació.