La Seguretat a Tarragona: Projectes, Realitat i Reptes

En el context sociopolític actual, la seguretat ha emergit com un tema crucial. La ultradreta ha propagat missatges perillosos que vinculen la seguretat amb la immigració, fomentant l’odi cap a aquesta població. Segons un baròmetre recent del CIS, el 30% dels enquestats considera la immigració un dels principals problemes del país, encara que només el 13% sent que els afecta directament. Aquesta discrepància suggereix que la percepció del problema està més influenciada per discursos polítics que per experiències personals.

A Tarragona, estem compromesos a millorar la seguretat i la convivència. L’augment del pressupost per a 2025 és un pas positiu cap a la millora de la seguretat i la cohesió social. Aquest pressupost inclou una inversió total d’1.000.000 euros per a la nova comissaria de Battestini, 40.000 euros per a videovigilància en Ponent, 100.000 euros per a vehicles de la Guàrdia Urbana, 300.000 euros per a l’edifici de la Guàrdia Urbana i 292.000 euros per a material com a armilles i drons.

El pressupost ha augmentat de 19.305.977,12 euros el 2024 a 22.025.199,64 euros el 2025, la qual cosa representa un increment del 14,08% l’últim any i del 31,53% des de-de 2021. Aquest esforç no només aborda la seguretat, sinó també altres problemàtiques socials.

Estem avançant al desplegament d’un nou model de policia de proximitat, liderat per l’intendent Manel Vázquez. La reorganització de la Guàrdia Urbana és fonamental per a acostar la policia a la ciutadania, prioritzant la comunicació amb les entitats i el veïnat a través dels referents de barri. Volem una policia que conegui els nostres barris i s’involucri amb la nostra comunitat.

És essencial contrarestar la retòrica xenòfoba que distorsiona la realitat. Promoure l’educació sobre la immigració i els seus beneficis és clau per a desmitificar els mites que l’envolten. Segons projeccions de l’INE, en tres dècades Espanya tindrà 14,8 milions de pensionistes, 18 milions de ciutadans en edat laboral i 12 milions de treballadors estrangers. Per mantenir la taxa de dependència actual del 26%, el Banc d’Espanya indica que la població activa d’immigrants hauria d’augmentar en més de 24 milions, aconseguint un total de 37 milions.

Crear espais de diàleg entre diferents comunitats és imprescindible per a construir ponts i reduir tensions. A més, és vital contrarestar la desinformació que alimenta l’alarmisme i desactivar narratives nocives. El projecte de videovigilància a la Part Alta està en marxa, amb la Generalitat revisant les modificacions necessàries. Si s’aprova, podríem licitar-ho entre febrer i març de 2025.

La cooperació entre diferents cossos de seguretat continuarà sent una prioritat, realitzant operatius i plans d’acció per abordar les necessitats de cada zona de la ciutat. Les noves tecnologies són aliades importants, i el govern aposta perquè la Guàrdia Urbana estigui al dia en desenvolupament tecnològic i digitalització, amb plans per adquirir un nou programa de gestió interna i més drons.

També estem compromesos amb la feminització del cos policial, augmentant la representació femenina del 12% al 15% en un any. Aquest enfocament no sols millora la diversitat, sinó que també enriqueix la relació entre la policia i la ciutadania.

Tarragona està fent passos significatius cap a una major seguretat i cohesió social. A través de la proximitat, la inversió en recursos, la millora de la il·luminació, la promoció del diàleg, l’educació, i la implementació de noves tecnologies, busquem construir una ciutat més segura i unida lliure de racisme i xenofòbia.