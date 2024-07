Teatre Metropol - Jujol

Creado: Actualizado:

En el Diari Més del nou de maig vaig fer tres propostes: 1. Posar les bases per tenir, ja d’una vegada per totes, el Centre Jujol a la Rambla Nova i a la Casa de les Ànimes, del Col·legi d’Arquitectes, amb tot el seu llegat arxivístic; 2. Crear la Càtedra Jujol a la Universitat Rovira i Virgili; i 3. Promoure les Rutes Modernistes i la Jujoliana per la Ciutat de Tarragona i per tot el Camp de Tarragona i el Baix Penedès, respectivament.

Els mitjans de comunicació del passat dimecres, 3 de juliol, es feien ressò de totes les obres que es realitzaran al número 46 de la Rambla Nova: 1. Al Teatre Metropol, actuacions restauradores ja iniciades amb una inversió de 600.000 euros; i 2. La rehabilitació integral de tot l’edifici, que a la primera planta ha de contenir el Centre Jujol, amb una inversió estimada de 4 milions d’euros.

La Càtedra Jujol hauria de ser promoguda per la Universitat Rovira i Virgili, juntament amb l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Reus/ETSAR, que també podria anomenar-se Càtedra Gaudí-Jujol. Per cert, l’any 2026 commemorarem el centenari de la mort de l’arquitecte reusenc. El rector Josep Pallarès i el director de l’ETSAR Roger Miralles tenen la paraula.

El divendres es va inaugurar davant del Teatre Metropol una escultura de Joan Serramià amb la figura de l’arquitecte tarragoní Josep Maria Jujol Gibert. Es tracta d’una peça escultòrica de bronze feta mitjançant la tècnica de cera perduda, realitzada pel fonedor artístic Lluís Vidiella de l’empresa reusenca Foneria Giner. Pesa prop de 200 quilos i té una base on s’hi ha escrit el seu cognom, recreant la seva cal·ligrafia molt singular. S’hi ha afegit una creu i la Tau de Tarragona, fent referència a la seva identitat catòlica i tarragonina, respectivament.

Serramià explica que «fa quinze anys, en una conversa informal amb els fills de Jujol, ja em van dir que havia de fer una escultura del pare». El 15 d’agost passat Josep Maria Jujol Jr. va trucar a l’escultor i li demana que el visiti. Li manifesta que vagi a veure l’alcalde, per «dir-li, de part seva, que l’1 de maig s’havia d’inaugurar una estàtua del pare i que l’havia de fer jo». Serramià li proposa tot plegat a l’alcalde, que li va dir, una vegada conegut el pressupost, «Tira-ho endavant».

A més, l’alcalde li va dir que una escultura d’un fill il·lustre de Tarragona havia de ser finançada per l’Ajuntament. Rubén Viñuales divendres va dir: «No és només el reconeixement a la seva persona, sinó també l’agraïment a la seva extraordinària trajectòria... mai caigui en l’oblit la seva importància en la història de la ciutat».

L’article esmentat en el primer paràgraf, l’acabava escrivint que «potser el Teatre Metropol hauria d’anomenar-se a partir d’ara Metropol-Jujol o Jujol-Metropol. Per què no?» Al Consell del Modernisme municipal ja ho vaig proposar ara fa uns 6 anys. No era el moment, però crec que actualment, amb les inversions jujolianes previstes i, sobretot, amb l’escultura de Joan Serramià, considero que per identificar l’autoria del Teatre Metropol, que és un Bé Cultural d’Interès Nacional des de l’any 2022 i projecte de Jujol, ara sí que toca que el Teatre s’anomeni Metropol-Jujol.