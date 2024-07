Bandera blava, bandera negra a la Pineda

Creado: Actualizado:

Un any més ens atorguen la Bandera Blava a la Platja de La Pineda i això ens podria omplir d’orgull, però a la vegada ens han atorgat la Bandera Negra i això es fa que pensar. Com pot ser que ens donin una bandera blava per l’excel·lència de la nostra platja i a la vegada una negra per no fer els deures durant anys? Alguna cosa falla.

Molt senzill, la blava es fa càrrec la Fundación para la Educación Ambiental (FEE) a través de ADEAC Associación de Educación Ambiental y del Consumidor, una associació sense ànim de lucre, però que cobren i reben diners per les banderes que atorguen per part dels ajuntaments i altres subvencions. Per optar a aquesta bandera s’han de complir i mantenir certs criteris ambientals, sostenibles, educatius, de seguretat i d’accessibilitat.

Es compleixen? Durant anys ens han atorgat la bandera i les nostres platges no és que fossin molt accessibles. S’han anat millorant gràcies als acords municipals amb altres coalicions, però encara ens queda.

Tampoc és sostenible, una platja que es fan aportacions de sorra any rere any. Més de 15 anys amb dragatges, malmeten el nostre fons marí, per culpa de l’allargament del moll de ponent del Port de Tarragona. Quan els tècnics ja advertien que aquesta no era la solució a llarg termini i no s’han buscat solucions a dia avui, que siguin més sostenibles.

No es compleixen els criteris mediambientals quan és la platja més contaminada per pèl·lets, un problema que porta dècades i dècades sense solució. D’aquí que ens han atorgat enguany la Bandera Negra per part de Ecologistas en Acción.

A llavors com s’entén això? Doncs que pagant Sant Pere canta i que les inspeccions no són rigoroses i que no s’atenen a les seves pròpies bases, això fa que altres municipis refusin participar. Inclús grups ecologistes parlen de frau, diuen que no tenen un aval científic, tècnic administratiu de la mateixa CEE. De fet, ni la mateixa Unió Europea els dona suport i la mateixa Comissió Europea ha retirat el suport econòmic i s’ha desmarcat de la campanya. Al final són guardons que manquen de qualsevol credibilitat que no realitzen les inspeccions oportunes, i no s’avalua amb el rigor l’estat mediambiental de les platges.

El que cal fer és no perdre els temps i els diners perseguint falsos guardons i buscar solucions als problemes mediambientals que fa anys que arrosseguem, si és que volem una platja d’excel·lència.