«ADN CatSud: Posar el territori al mapa»

«Ens fa il·lusió que el Reus Technology Summit passi a Reus, perquè sabem que és el segon Hub Tecnològic ara mateix amb iniciatives interessants, on moltes empreses Tech estan apostant i petites startups estan emergint” així es va expressar la Secretària de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya, Gina Tost, en concloure el RTS 24.

Aquest nou format impulsat per Redessa i el Clúster TIC Catalunya Sud s’ha instaurat com una cita ineludible per situar al mapa tecnològic la Catalunya Sud. L’esdeveniment celebrat el 14 de desembre a firaReus ha congregat experts destacats de companyies com Google, IBM, T-systems, Etecnic, Kellanova, Caixabank Day One, i2cat, Play the Game i Talent Swarm, tractant una àmplia gamma de temes i consolidant el paper de la ciutat de Reus i del territori de la Catalunya Sud com un enclavament emergent en el sector tecnològic.

La combinació de la participació de multinacionals punteres i de petites i mitjanes empreses amb «ADN CatSud» ha possibilitat compartir visions i avenços en camps com la intel·ligència artificial, la mobilitat elèctrica, l’automatització, els bessons digitals, la 6G, les CBDC o la ciberseguretat. Conceptes que, poc a poc, tots hauríem de començar a familiaritzar-nos amb ells, ja que estan transformant discretament la nostra realitat. Aquest descobriment i intercanvi de coneixements beneficia tant a empreses locals de tots els sectors com situa la Catalunya Sud a l’avantguarda de la innovació.

Per un dia, el Tecnoparc s’ha convertit en l’epicentre d’aquesta revolució tecnològica, un fet reconegut per figures com la Gina Tost, Secretària de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya o en Sergi Figuerola, CTIO d’i2Cat. Amb iniciatives com aquesta, Reus i l’Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona transiten cap a la consolidació d’un dels principals hubs tecnològics de l’estat i de referència al Sud d’Europa, que ja s’ha postulat com el primer districte tecnològic català més enllà del de Barcelona.

Aquest posicionament atrau inversió, facilita la generació, retenció i atracció de talent, i afavoreix la creació anual de centenars de llocs de treball de qualitat a la regió mentre es transforma el teixit empresarial de la demarcació de Tarragona.

El RTS 24 és més que un esdeveniment tecnològic; s’ha convertit en una plataforma per establir connexions, compartir idees i situar la regió com a protagonista de la revolució tecnològica. Aquesta mirada cap al futur ressalta la naturalesa ràpida i dinàmica dels avenços TIC, subratllant la necessitat d’estar preparats per aquests canvis. La innovació, la col·laboració i l’optimisme s’entrellacen en aquesta jornada, on la tecnologia és el fil conductor cap al futur que estem construint.

