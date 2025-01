Any Lluís de Salvador

Creado: Actualizado:

Amics, romans, gent del Camp (de Tarragona), Ajuntament de Tarragona, Universitat Rovira i Virgili, Diputació, mitjans de comunicació, presteu-me atenció. Vinc a fer-vos memòria d’una efemèride, que segur que ja teniu en compte. Enguany s’acompleixen 50 anys d’una mort.

La de Lluís de Salvador, el periodista més interessant dels que van exercir a Tarragona entre els anys 20 del segle vint i el final de la guerra civil. Com sabeu, fou director de dos diaris: el ‘Tarragona’, que cal no confondre amb el ‘Diari de Tarragona’, que també dirigí.

Al meu humil parer de plebeu de la ciutat i el seu ‘ager’ (Camp, pels que no heu tingut la fortuna d’estudiar llatí) seria una bona ocasió per dedicar el 2025 a la seva figura i obra. Em consta que Òmnium del Tarragonès vol impulsar un premi periodístic amb el seu nom, i que el Col·legi de Periodistes hi dona suport.

I que el periodista Enric Garcia Jardí i la directora de la Biblioteca Hemeroteca Municipal de Tarragona, M. Elena Virgili, estan fent un treball molt interessant sobre els textos de De Salvador. Confio que vosaltres, autoritats, sereu sensibles a l’aniversari i us afegireu a les iniciatives.

De propostes n’hi hauria moltes: des d’una biografia fins a una càtedra Lluís de Salvador als Estudis de Comunicació de la URV... Sé que no serem a temps a fer-ho tot durant el 2025. Jo mateix m’he adormit en els llorers i he deixat escolar gairebé tot el gener abans d’escriure aquest article. Però fiquem-nos-hi, Lluís de Salvador s’ho mereix!