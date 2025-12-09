Opinió
El soroll pot esperar
La polèmica sobre les obres d’urbanització de Parcel·les Iborra al costat de l’Escola l’Arrabassada ha posat de manifest una contradicció que costa d’assumir: mentre l’Ajuntament de Tarragona prioritza accelerar un projecte que porta més de quaranta anys d’espera, es mostra disposat a exposar 138 infants —alguns amb necessitats especials— a mesos de soroll, vibracions i pols.
L’argument del govern municipal resulta massa tècnic i d’entrada sembla massa insensible. Canviar maquinària, instal·lar mantes acústiques o escurçar terminis són pedaços que no resolen el problema de fons: no es pot llimar pedra calcària durant quatre mesos a escassos deu metres d’aules d’educació infantil sense comprometre les condicions d’aprenentatge i salut dels més petits.
Nens de dos i tres anys que fan migdiada a l’escola, criatures amb necessitats especials que requereixen entorns tranquils, i famílies que es plantegen no portar els fills al centre són realitats que no es poden minimitzar amb promeses sobre la reducció del soroll. La solució proposada per les famílies és tan senzilla com assenyada: ajornar els treballs fins a l’estiu. Si el projecte ha esperat quatre dècades, sis mesos addicionals no en comprometen la viabilitat.