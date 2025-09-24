La Santa Tecla de la gent
Ahir Tarragona arribava al moment més àlgid de les festes de Santa Tecla amb l’Entrada del Braç a la Catedral. Es tracta d’un acte únic on convergeixen espurnes, castells, música i balls, tot en el mateix instant i sota l’atenta mirada de milers de tarragonines i tarragonins que volen retre homenatge a la seva patrona. La festa major de la ciutat no seria res sense totes aquelles persones que fan la festa, l’organitzen, hi participen i la carreguen a les espatlles perquè la resta de la ciutadania la pugui gaudir. És evident que l’Ajuntament posa a disposició de les entitats la seguretat o en facilita la logística, però també és clar que aquesta celebració no seria possible sense la gent. Els centenars de persones que s’involucren, d’una manera o altra, amb la festa major, són el valor més preuat de la ciutat. I els milers que la gaudeixen, l’aplaudeixen, la ballen i la canten són imprescindibles perquè any rere any la Santa Tecla brilli. La gent de Tarragona està a punt de desitjar-se «Bon any nou» aquesta nit, quan la traca hagi arribat al Balcó del Mediterrani. També pot ser el moment de felicitar-se per haver viscut una nova Tecla i de consagrar-se per cuidar la festa com es mereix.