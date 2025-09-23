Planificació participada
El tall ferroviari al corredor sud ha posat de manifest dues realitats aparentment contraposades però que, en el fons, apunten cap a la mateixa direcció: la necessitat d’una planifi cació més participativa i transparent del transport públic. Mentre la plataforma Dignitat a les Vies denuncia la falta de consulta als usuaris, Renfe i la Generalitat celebren les millores respecte operatius anteriors i la relativa fl uïdesa del dispositiu alternatiu. Ambdues visions contenen elements de veritat. És cert que l’operació actual, que afecta 30.000 usuaris diaris, sembla més ben coordinada que el macro tall de Roda de Berà, amb horaris més ajustats i una planifi cació que té en compte factors com els festius de Santa Tecla i la Mercè per minimitzar l’impacte. La previsió d’oferir horaris encara més precisos en el futur és un pas endavant. Però les queixes de Dignitat a les Vies no es poden menystenir. Una plataforma amb trajectòria consolidada i coneixement profund del territori hauria de ser un interlocutor natural en aquests processos. La seva experiència podria haver enriquit la planifi cació, especialment en aspectes com la informació als usuaris o la coordinació entre diferents modes de transport.