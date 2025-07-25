Tinet es queda
Finalment, el servei de Tinet no desapareixerà d’aquí a uns pocs mesos. Els tarragonins més joves no han estat conscients del que ha representat l’anunci de la Diputació sobre el tancament de la xarxa ciutadana que va ser pionera a l’Estat. Han estat, precisament, els fundadors de la iniciativa i molts d’aquells usuaris que tot just estrenaven correu electrònic gràcies a Tinet els que es van mobilitzar per impedir-ne el desmantellament. De fet, la Diputació ha decidit que després de l’estiu es crearà una taula de treball amb els fundadors per trobar una solució de continuïtat al servei. No hi ha raons tècniques que no permetin la continuïtat de Tarragona Internet i, en canvi, sí que hi ha un fort component social que en justifica la continuïtat. No tan sols perquè va representar una iniciativa moderna i engrescadora en la seva època, sinó perquè ja aleshores, va establir un sistema de xarxa en el que molts tarragonins van abocar-hi continguts i propostes. Paga la pena estudiar de quina manera es pot continuar oferint una eina pública tan valuosa als ciutadans i, al mateix temps, ferne una reivindicació perquè, ni que sigui així, els més joves valorin la importància que va arribar a tenir.