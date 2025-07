Llicència per obrir

Creado: Actualizado:

Els responsables de Family Parc pensen obrir avui a les 9 les portes del nou centre comercial de Tarragona. Ho faran malgrat que és molt possible que encara no disposin de la preceptiva llicència de primera ocupació i, conseqüentment, tampoc de la llicència d’activitat, ja que una depèn de l’altra. I així i tot, el complex comercial haurà complert amb els requisits que el consistori li va imposar per poder concedir-les. Finalment, doncs, el problema recaurà en un tràmit burocràtic que les dues parts, Ajuntament i empresa, estan d’acord a formalitzar, però que no arribarà a temps. Cal imaginar-se que després d’una inversió de 14 milions d’euros, l’empresa no estigui disposada a renunciar al seu propòsit d’engegar l’activitat per una documentació que saben que acabaran tenint. Tot ha estat un joc de despropòsits en què el temps ha jugat en contra de totes les parts. Els tècnics municipals no podien fer les visites d’obra perquè s’havia suspès el procediment i un cop han pogut fer-les, els tràmits no han entrat dins els marges que havien de ser normals si no hi hagués la denúncia per part de BIC Iberia. De fet, aquest és un aspecte que encara resta per resoldre, ja sigui des de la Generalitat o des de la Fiscalia, que encara ha de determinar si intervé en el cas.