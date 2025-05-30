Opinió
L’obesitat més enllà de les xifres
El XXVI Congrés de la Societat Espanyola de Cirurgia de l’Obesitat (SECO), que se celebra aquestes dies a Reus, posa sobre la taula una realitat alarmant: el 14% de la població catalana pateix obesitat, una xifra que a la província de Tarragona s’enfila fins al 24%.
Lluny de ser un problema individual, es tracta d’una crisi de salut pública de primer ordre, i així ho han remarcat els experts reunits a FiraReus. La preocupació creix encara més quan es parla d’obesitat infantil, que segons els especialistes ara només estem veient «la punta de l’iceberg» i que podria disparar-se en les pròximes dècades si no s’actua de manera decidida.
La doctora Sabenc ha assenyalat amb contundència la relació directa entre obesitat i desigualtat, recordant que “és més important el codi postal que el codi genètic” i que les famílies amb menys recursos tenen més dificultats per accedir a una alimentació saludable.
Ara bé, cal que aquest tipus d’esdeveniments no només serveixin per compartir coneixement entre professionals, sinó per generar respostes reals i urgents des de les institucions, perquè l’obesitat, més enllà de les xifres, és una emergència que ens interpel·la com a societat.