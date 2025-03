Debat turístic

Creado: Actualizado:

Els ajuntaments que ho vulguin ja poden aplicar un recàrrec de fins a quatre euros per persona i nit a la taxa turística que s’aplica a les pernoctacions. La Generalitat ha assumit la petició que li van fer molts municipis turístics. L’objectiu és que aquests consistoris puguin sumar ingressos que compensin la major despesa provocada pels turistes.

Aquest és, precisament, l’argument que defensen municipis com Salou. Tota la població que s’incrementa exponencialment a l’estiu representa una despesa important en els serveis públics com els de la neteja o la gestió de residus, per exemple, una despesa que considera l’ajuntament no han d’assumir els salouencs.

Es tracta d’una visió defensable, però també ho és la del seu municipi veí, Cambrils, que ja ha anunciat que no aplicarà cap increment a la taxa turística. Les raons se centren a no perjudicar un sector, el turístic, que consideren que encara arrossega part dels estralls de la pandèmia.

I alhora, el govern municipal planteja el debat de si la pujada de cost pel turista pot afectar la localitat com a destinació. Gairebé caldria plantejar la qüestió com la base per a un debat sofista, on tot és defensable. Passat l’estiu hi haurà més dades per esbrinar quin argument tindrà més pes.