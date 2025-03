La marca de Reus

Creado: Actualizado:

A Reus no li falten elements per a promocionar-se. La ciutat està estretament vinculada al llegat del modernisme i de Gaudí, a la cultura del sector del vermut, o a l’agrícola de l’avellana.

Fins i tot hi ha un llegat històric, més complicat d’assumir, però que no deixa de ser una porta de coneixement de la localitat, com és el seu il·lustre General Prim. Tot això sense obligar que el tarannà reusenc està estretament vinculat al seu esperit comercial. Però aquests no són els únics ítems de treball amb els quals Reus pot vendre’s a l’exterior. L’esport, la cultura, les tradicions...

L’Ajuntament reusenc vol aconseguir que en el futur, la projecció de la ciutat tingui objectius unificats tant des del vessant públic com del privat i que hi hagi un objectiu molt més clar i definit. Fins i tot des del mateix consistori caldrà treballar de manera més coordinada que fins ara per aconseguir sumar tots els esforços que aquesta projecció pretén.

Hi haurà, han anunciat, una nova ‘marca de ciutat’. No serà una tasca senzilla, perquè ha de representar no només un conjunt patrimonial o històric, sinó també social o de promoció econòmica. L’avantatge és que Reus compta amb un potencial inherent que ha de permetre trobar diverses propostes per assolir aquesta nova marca.