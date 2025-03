Regular els pisos turístics, imprescindible

Creado: Actualizado:

L’Ajuntament de Tarragona ha anunciat que l’any vinent comptarà amb un Pla Especial específic per als pisos turístics. Es tracta d’un document que posarà sobre paper quines zones de Tarragona poden tenir llicències i quins són els barris més tensionats.

En definitiva, una eina imprescindible per a regular els pisos turístics. Els habitatges d’ús turístic són una activitat econòmica lícita i possiblement necessària en una ciutat amb poques places d’hotel, però encara és més necessari garantir el dret a l’habitatge.

I si hi ha alguna de les dues coses que ha de prevaldre, és la de l’accés a un sostre per a veïnes i veïns de la ciutat. Ciutats com Barcelona estan immerses en un infern immobiliari on trobar pis a un preu assequible és missió impossible, i part de la culpa -si no tota- és per la creació massiva i desordenada de pisos turístics.

Un cop Tarragona tingui aquest document, serà el moment d’actuar. De res no servirà que l’Ajuntament compti amb un Pla Especial si no té eines executives per a fer-lo complir: és a dir, un equip d’inspectors amb capacitat per a revisar les llicències i sancionar aquells habitatges que funcionen com a pis turístic sense el permís pertinent.