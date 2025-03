Aprendre amb les preguntes

Creado: Actualizado:

Tarragona és un referent pel seu patrimoni , però també ho és en un altre l’àmbit, en el qual la història com a element social es dilueix i, de fet, passem a denominar-la prehistòria. I és així perquè Tarragona acull la seu de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES-CERCA) que de la mà, no exclusivament, però sí de manera destacada, d’Eudald Carbonell, ha esdevingut un estament d’investigació únic.

La seva vinculació amb el jaciment d’Atapuerca és ben coneguda i es remunta als inicis de les excavacions. Els treballs que es duen a terme al jaciment burgalès han comportat importantíssims avenços en l’estudi de l’evolució humana i aquest dimecres encara se n’ha donat a conèixer un altre que, fins i tot, pot arribar a replantejar el que se sabia de la implantació dels primers humans a Europa.

L’estudi de les restes de ‘Pink’, en honor a un grup que també és història de la música –alguns joves també ho considerarien prehistòria–, encapçalat per Rosa Huguet, apuntaria a la descoberta una espècia desconeguda fins ara. Encara no està prou clar si realment és així, i la investigació obres noves preguntes. Sovint el coneixement es millora segons les preguntes que podem formular-nos si encara no tenim totes les respostes.