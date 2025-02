Espais recuperats

Creado: Actualizado:

Reus Espais Vius es va engegar el 2021 i malgrat el canvi d’equip de govern, aquest 2025 s’executarà ja la tercera fase de la proposta. Es tracta d’aconseguir revitalitzar zones de la ciutat afavorint que nous emprenedors i nous negocis ocupin els locals buits de la ciutat.

En el cas de Reus, on la preponderància comercial és tan evident, no tan sols es tracta d’una qüestió de recuperació econòmica, sinó també d’imatge. Per aconseguir que iniciatives com aquesta funcionin cal que siguin prou atractives per aquells que estudien iniciar una nova activitat comercial. I per aconseguir això, a banda de tot el suport en gestió que es pugui facilitar, cal també poder aportar suport econòmic.

En la tercera fase de Reus Espais Vius es destinaran 279.000 euros a actuar a l’antic barri de Santa Teresa, una zona bàsicament per vianants i que està a tocar del centre comercial més tradicional. S’inclou, també en aquesta fase, la recuperació de les Galeries Quer, un espai emblemàtic dins el tarannà comercial de la localitat. Pot no semblar-ho, però en aquesta zona de la ciutat hi ha més d’una setantena de locals abandonats. El pressupost d’actuació és important, però és la manera d’aconseguir que la iniciativa sigui efectiva a curt termini.