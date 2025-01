Segurs de sentir-se segurs

Creado: Actualizado:

Han passat cinc anys des de l’accident a la planta d’IQOXE que va deixar el tràgic balanç de tres morts. A hores d’ara encara no s’han dirimit les responsabilitats jurídiques derivades de l’explosió. La fiscalia creu que el judici podria celebrar-se aquest mateix any i això, tenint en compte la situació de la justícia al nostre país, gairebé pot considerar-se una convocatòria ràpida. Però a banda del que un jutge determini, l’accident va ser també el detonant d’una política de canvis que han acabat afectant el conjunt de la indústria als polígons tarragonins. IQOXE publicita les millores en seguretat i control que ha aplicat, fins i tot vinculant-les a un relleu en la gestió que atorga més importància a la transparència informativa. També l’administració s’ha posat les piles en l’ampliació de les eines de control i en les inspeccions que es realitzen a la indústria. Els que encara reclamen mesures més dràstiques són els sindicats, tot i que també han destacat que moltes empreses han realitzat millores importants en matèria de seguretat. Segurament els veïns són els que encara necessitaran més temps per valorar si realment poden sentir-se més segurs, fins i tot dins de les seves cases, com l’accident d’ara fa cinc anys va qüestionar completament.