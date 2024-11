Maniobres ràpides

Creado: Actualizado:

L’equip de govern de l’Ajuntament de Tarragona fa setmanes que treballa per poder portar a plenari, i aprovar-los, els pressupostos municipals per l’exercici del 2025. Viñuales ja sap que aquest any Esquerra no està predisposada a donar-los suport amb els comptes, però també sap que Junts està plenament predisposada a tot el contrari.

En aquest context, el PSC i En Comú Podem han fet públic l’acord assolit perquè aquests últims, previ compromís en diverses partides, donin el seu sí al pressupost. El moviment dels comuns sembla ara mateix una maniobra tàctica. La primera raó és que, en realitat, el PSC no ha complert tots dels compromisos que l’any passat els van demanar els comuns en el pressupost del 2024. Però en un acte de fe més propi de formacions més confessionals, han donat per bo que tot s’acabarà fent, fins i tot les noves partides demanades pel 2025.

La maniobra, de Collado, a més, ha estat prou ràpida per a evitar haver de donar suport a uns comptes als quals Junts x Tarragona –la bèstia negra dels comuns o la línia vermella en qualsevol negociació, si es prefereix– ja els haguessin donat el vistiplau. La política, de vegades, també té camins inescrutables.