Nous perills a la feina

Creado: Actualizado:

En el primer semestre d’aquest any s’han produït set accidents laborals mortals a la demarcació de Tarragona. La xifra multiplica per set a la de l’any passat, quan en els primers sis mesos de l’any se’n va produir un. En tot l’any, n’hi va haver nou. Des dels sindicats es mostren preocupats per aquestes dades, perquè malgrat que han baixat els accidents lleus, les morts han augmentat considerablement a les nostres comarques.

La gran majoria s’han produït en l’àmbit dels serveis, que engloba gran quantitat de sectors, com els transportistes. La manca de prevenció a les empreses i l’externalització del servei de control són dues qüestions que posen en alerta els sindicats, segons expressen des de Comissions Obreres. A més, expliquen que encara hi ha casos d’accidents mortals traumàtics, per caigudes en altura, per exemple, però que cada cop més estan relacionats amb ictus, infarts o vessaments cerebrals.

Tot plegat té a veure amb les càrregues de treball, els horaris o la pressió. És necessari reflexionar sobre la necessitat d’establir mesures de control i protecció no només en infraestructures, com bastides o maquinària, sinó també en qüestions intangibles com la salut mental. Protegir les persones treballadores ha de ser la prioritat en tots els aspectes.