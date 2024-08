Més feina per a Viñuales

Creado: Actualizado:

La sortida de Berni Álvarez de l’Ajuntament de Tarragona per a exercir com a nou conseller d’Esports de la Generalitat és una bona i una mala notícia per a l’alcalde Rubén Viñuales, tal com va expressar ell mateix a través de les xarxes socials.

El lloc d’Álvarez serà ocupat pel socialista Mario Soler, conseller en l’anterior legislatura i ara senador. Soler compaginarà les tasques del Senat i l’Ajuntament, un fet que teòricament hauria d’ocupar-li moltes hores de feina. I a Tarragona, de feina, no li faltarà: Esports, Salut, Educació, Turisme Esportiu i Europe Direct.

Aquestes eren les carpetes sota el comandament d’Álvarez que teòricament passaran a mans de Soler. L’alcalde Viñuales es reforça amb un jove polític que ja coneix l’Ajuntament, però que també tindrà la mirada posada en el Senat.

Tot plegat, en un moment crucial per a l’equip de govern tarragoní, amb feina per a fer amb el contracte de la brossa, la nova ordenança de terrasses, la seguretat o les gerències, entre altres qüestions de rellevància. Caldrà veure si Viñuales decideix finalment cercar reforços a fora de les files socialistes per enfortir el mandat amb els pressupostos i l’aprovació de taxes en un horitzó molt proper.