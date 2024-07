Habitatges massa necessaris

Creado: Actualizado:

Tarragona no es pot permetre aturar el seu creixement a l’espera de resoldre el nou POUM. No fa massa dies es va oficialitzar el projecte per construir gairebé 200 habitatges de lloguer social a Campclar. Gairebé com una mena de restitució històrica, els habitatges es construiran a l’antic barri de l’Esperança.

Va ser aquell un barri pensat des de la marginalitat, amb la voluntat d’eliminar el barraquisme que encara ocupava força espais i que va esdevenir, com molts altres exemples, en un petit gueto que mai no va disposar ni dels serveis ni l’atenció pública adequada.

L’alcalde va advertir que les noves edificacions fugiran d’aquell model, que en pocs anys va acabar desapareixent per ser socialment insostenible. A banda, la ciutat també planteja part del seu creixement a Llevant. En aquest cas, una promoció en terrenys que gairebé es divideixen a parts iguals entre el Gimnàstic i el consistori.

Allí hi haurà habitatge de renda lliure, però no exclusivament. L’Ajuntament ha planificat 162 habitatges també d’ús social. Que calguin tants habitatges d’aquestes característiques no és un bon senyal de la situació general de la nostra societat, però, al mateix temps, que se’n projectin tants, és una forma de donar-hi resposta. Almenys una, que no hauria de ser l’única.

