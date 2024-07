Curses d’incivisme

Creado: Actualizado:

Sembla que a Tarragona qualsevol excusa és bona. La finalització del Concurs de Focs o una victòria de la selecció espanyola. Desenes de motos i vehicles surten a celebrar l’eufòria fent el màxim soroll possible. Haver de respectar el descans dels veïns o res tan simple com evitar fer soroll al costat d’un hospital com el de Santa Tecla no té cap mena de valor davant un sentit col·lectiu de festa mal entesa.

Un altre exemple de la manca de civisme es dona en les cada vegada més habituals curses nocturnes de vehicles a la zona de Ponent. Els veïns estan farts de la situació i les queixes han dut la Guàrdia Urbana a fer controls reiterats a la zona. I han estat controls que han comportat sancions. Hi ha gairebé noranta conductors denunciats l’any passat. Només aquest 2024 ja són una trentena les denúncies.

Però és impossible realitzar controls permanents i les curses es repeteixen i quan aconsegueixen fer-ho amb impunitat, les han arribat a fer en ple dia, amb l’increment de la perillositat que això comporta per la presència de veïns al carrer. Ni tan sols les barreres físiques són un impediment quan es tracta d’arriscar els cotxes en aquestes curses. La solució no és en cap cas senzilla, però càstigs més durs potser ajudarien.