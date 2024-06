Transformació amb educació

Creado: Actualizado:

Aquells que tinguin una certa edat podran recordar de quina manera l’establiment de centres universitaris va transformar la vida social a les ciutats de Reus i Tarragona. No tan sols per la ubicació d’edificis educatius, sinó per tot allò que comporta la incorporació de milers de joves dins l’activitat urbana diària. En el cas de Tarragona, una de les zones més beneficiades, amb la incorporació del Campus Sescelades, va ser Sant Pere i Sant Pau. En pocs anys hauríem de poder assistir a un fenomen similar. El POUM que es treballa pel futur de la capital tarragonina preveu el trasllat del Complex Educatiu, l’antiga Laboral, a uns terrenys entre els barris de Bonavista i Campclar. El departament d’Educació, que fins ara no havia mogut fitxa, s’ha alineat amb el plantejament del pla urbanístic, i es comencen a simplificar els següents passos. Amb tot, el procés no serà pas ràpid. Encara hi ha molts factors –el primer és que hi hagi nou Govern, que no és poca cosa– que han d’intervenir fins a la resolució final. I aquesta resolució hauria de ser no només beneficiosa pels estudiants, que ara conviuen amb indústria i distàncies complicades de gestionar, sinó també per uns barris que necessiten activitat social que els relligui internament i també amb el conjunt de la ciutat.