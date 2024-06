Quilos d’incivisme i irresponsabilitat

Creado: Actualizado:

No fa pas massa setmanes informaven de la campanya iniciada per l’Ajuntament de Reus adreçada a lluitar contra l’incivisme. Almenys contra una part molt concreta com és el de les deixades fora dels contenidors o les andròmines descontrolades al carrer. I fer una campanya de conscienciació està molt bé, però anava acompanyada, de manera completament justificada, d’una amenaça de sancions de fins a 750 euros per les persones enxampades cometen aquestes accions incíviques, de manca de respecte cap a la resta de ciutadans, al capdavall. Caldrà esperar encara un temps prudencial per determinar l’efectivitat d’aquest tipus de campanyes municipals. Però és evident que no deixen de ser una necessitat, encara ara. Una clara evidència d’això és la iniciativa que aquest dilluns va portar a 583 estudiants de reusencs a fer un recorregut de neteja pels voltants dels seus centres escolars. El resultat, en unes poques hores de recollida de brossa al carrer va ser que cadascun d’ells va trobar-se més d’un quilo de residus. En total, 624 quilos d’escombraries que embrutaven l’entorn escolar i, en definitiva, la ciutat. Com apuntava el regidor de Medi Ambient, són 600 quilos d’incivisme i, es podria afegir, uns quants més d’irresponsabilitat.