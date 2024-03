Immersió als espectacles efímers

Creado: Actualizado:

El Museu Casteller estrenarà divendres una nova eina per donar a conèixer el fet casteller. Ho farà, a més, apostant per les noves tecnologies i la capacitat que aquestes ofereixen per generar escenaris immersius. D’aquesta manera, una vegada més, una tradició tan arrelada i que manté l’essència dels seus orígens com són els castells, es compagina amb la modernitat. En certa manera ja ho va fer quan es van incorporar les dones de manera estable. Era l’evolució de la tradició, que en altres aspectes, com el de la tècnica o la seguretat, també ha fet grans passos sabent mantenir, malgrat tot, l’esperit de les construccions humanes, és a dir, el tan gastat, però també tan indestriable del fet casteller, de la ‘força, equilibri, valor i seny’. Ara, els visitants del museu podran sentir-se ben bé com a un integrant més d’una colla castellera vallenca. Podran experimentar el vertigen de pujar al capdamunt d’una construcció i veure com queden enrere els que ocupen el balcó principal de la Casa de la Vila. Podran comprovar com el concepte de fer pinya no és un eufemisme i com un esforç col·lectiu, coordinat i planificat aconsegueix convertir-se en espectacles efímers que lluiten no tan sols per bastir-se, sinó també per a desfer-se sense trencar-se.