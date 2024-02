Una Tarragona més gran

Creado: Actualizado:

La Part Baixa de Tarragona és una de les zones amb més potencial de creixement de la ciutat. L’espai residencial conviu a molts carrers amb naus de mida i tipologia ben variada i que van viure èpoques llunyanes de gran esplendor i activitat. I és per això, en gran manera, el que li atorga una major capacitat d’adaptabilitat en projectes de futur. En època electoral els projectes sovintegen per part de gairebé tots els grups municipals. Es proposaven actuacions al carrer Apodaca, a la zona de la plaça de la Mitja Lluna, la transformació del carrer del Mar en una rambla... Amb el document presentat aquest dijous l’Ajuntament ha agafat també un compromís. Les propostes han sorgit d’un grup impulsor que incloïa gent del barri, però la definició final ha estat tècnica, és a dir, possibilista. Una altra cosa serà de quina manera s’assoleix el múscul econòmic necessari per a dur a terme tot el que se suggereix per recuperar la Part Baixa. Hi ha projectes que cal preveure’ls a llarg termini, però n’hi ha d’altres que ja han de començar a fer-se evidents aviat. El futur de la ciutat sovint es pensa en creixements als afores, quan poder fer de la Part Baixa un nou espai de convivència és també una aposta per fer més gran Tarragona. En tots els sentis.