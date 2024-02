Un nou impost verd

Creado: Actualizado:

L’Empresa Municipal de Transports de Tarragona ha començat aquesta setmana a fer els treballs per convertir el sector Nord de la ciutat en un nou espai d’estacionament regulat. Per la tipologia de la zona, es tractarà de pintar els carrers com a zona verda, és a dir, la que està pensada per als residents. D’aquesta manera l’EMT continua executant la seva inexorable tasca, fixada pel consistori, de convertir gran part de la ciutat en espais de pagament per estacionar. Només els barris més ‘perifèrics’ se salven per ara de la nova regulació. Aquesta es va anunciar tot just quan es plantejava la situació de dificultat econòmica per la qual passava l’Ajuntament. Tant és així que més estacionament de pagament servia per afegir una bona quantitat anual al capítol d’ingressos que desesperadament l’equip de govern necessitava engreixar. En definitiva, espais regulats de zona verda en zones eminentment residencials on, per cert, també hi ha força habitatges que disposen d’aparcament privat propi, representen una eina de recaptació. Gairebé caldria contemplar-ho, des del punt de vista ciutadà, com un nou element fiscal municipal, complementari a l’Impost de Circulació o a d’altres vinculats, via Generalitat, a les emissions contaminants dels vehicles.