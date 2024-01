Canvi al mapa

Creado: Actualizado:

A Cunit s’ha iniciat un moviment ciutadà que vol reclamar un canvi de comarca. La proposta és deixar de dependre administrativament del Baix Penedès i passar a la comarca del Garraf. Cunit és un terme fronterer entre aquestes dues divisions territorials tradicionals, però és que la condició de frontissa també l’ha d’exercir entre les províncies de Tarragona i Barcelona. De fet, doncs, Cunit no fa altra cosa que reproduir, a escala local, les mateixes dificultats que té la comarca del Baix Penedès en conjunt a causa de la seva ubicació geogràfica. Administrativament, el canvi de comarca i de província no deixa de ser, d’entrada, un maldecap per les institucions. Tampoc la Generalitat no està molt predisposada a facilitar canvis administratius que acaben comportant disfuncions burocràtiques. Però al capdavall, si els veïns han començat a demanar-ho és perquè, com sempre, la realitat va més ràpida que la política i el que volen és posar remei a les dificultats que la seva posició al mapa els comporta. El desenvolupament real de la vegueria del Penedès segurament estalviaria moltes d’aquestes dificultats, però a hores d’ara és un exemple paradigmàtic de com la voluntat política s’entrebanca amb les seves pròpies decisions.