Un repte familiar

Creado: Actualizado:

L’Institut Martí Franquès de Tarragona és el més gran de Catalunya en nombre d’alumnes i era d’esperar que tard o d’hora es descobrís un xat amb contingut pornogràfic com el que ara investiguen els Mossos. Gairebé és una qüestió estadística, tenint en compte, d’una banda, com d’estès està l’ús dels mòbils entre els menors i, d’altra banda, com de fàcil els resulta actualment accedir a contingut sexual i pornogràfic. Es tracta de dues qüestions que en l’actualitat estan en el debat social vinculat, precisament, a com ha de plantejar-se el seu tractament entre els més joves: la pornografia i l’ús del mòbil. El centre escolar té clar que, tot i que descobrir el grup i notificar-ho als Mossos, al capdavall, es tracta d’una responsabilitat que cal resoldre en l’àmbit de la família. Les famílies han estat advertides de la situació i han de ser les que prenguin les mesures perquè els menors siguin conscients de l’ús que fan d’aquests continguts. És evident que el desenvolupament tecnològic, on cada vegada tot està més connectat i és més senzill accedir a informació de qualsevol mena, també comporta major dificultat per a controlar-ho. Per a les famílies, malgrat totes les dificultats, és un repte del qual no poden deslliurar-se’n.