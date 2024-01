Un espai per combinar necessitats

Creado: Actualizado:

No costaria gens fer servir la demagògia i plantejar el problema com una elecció entre l’oci dels animals de companyia o l’oci dels més petits. Però la realitat és que hi ha més condicionants. Ens referim a la zona agility per a gossos que es van projectar al Parc Francolí el mandat anterior i que l’actual equip de govern ha decidit desmantellar –traslladar sense ubicació definitiva, en termes més eufemístics– sense que ni tan sols s’hagi arribat a estrenar. D’entrada no sembla coherent que una despesa pública realitzada per donar servei als ciutadans hagi tingut un recorregut tan curt. Segons l’actual equip de govern, la raó esgrimida per a desfer-se’n és que està sobredimensionat i que hi ha queixes de veïns i de l’AFA de l’escola Cèsar August que es troba a prop. El plantejament és que l’espai millor dedicar-lo als nens i nenes, cosa que no tindria cap mena de discussió si no fos, també, perquè es tracta d’una zona on hi ha el parc públic més gran de la ciutat. Sembla que hauria de ser possible que en un indret tan ampli fos possible la convivència de dos serveis que, al capdavall, repercuteixen en el benestar dels que tenen fills, dels que tenen gos o dels que tenen les dues coses, que també n’hi ha.