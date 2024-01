Quan la IA parla en català

Creado: Actualizado:

En un món on la intel·ligència artificial (IA) esdevé cada cop més omnipresent, l’ús del català en les interaccions que hi establim també hauria de ser una pràctica habitual. El nostre diàleg amb assistents de veu, traductors i altres aplicacions com el chatGPT és crucial per a la creació de models lingüístics precisos i eficients, aquesta pràctica no només millora la capacitat de la IA per comprendre i generar contingut en català, sinó que també assegura la seva existència a l’era digital.

El Projecte AINA, que homenatja la filòloga Aina Moll, és una iniciativa catalana en col·laboració amb el Barcelona Supercomputing Center i un exemple d’aquest esforç. Amb un pressupost de 13,5 milions d’euros per al període 2020-2024, AINA busca desenvolupar models de llengua i traducció en català per tal que les empreses tecnològiques els puguin incorporar en les seves aplicacions d’IA i així expandir el seu abast. Aquesta semana hem sabut d’un nou model de llenguatge, Flor-6.3B, també del BSC i entrenat intensivament en català, que obre noves vies per a la recerca en IA, possibilitant una tecnologia mes propera, que va des de l’educació fins a la comunicació amb administracions públiques.

En conclusió, l’ús actiu del català en entorns d’IA i el suport a projectes com AINA i Flor-6.3B són essencials per garantir que el català no només sobrevisqui sinó que també prosperi. Ens cal saber que, cada vegada que la IA parla català, la seva presència en l’ecosistema digital es va consolidant subtilment.