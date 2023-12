D’inspiració i nous propòsits

Creado: Actualizado:

Llegim aquests dies -amb força preocupació- sobre la creixent onada d’infeccions respiratòries a Catalunya i les seves afectacions a diferents nivells: des del tancament de quiròfans a l’Hospital Joan XXIII fins a la impossibilitat de moltes famílies de poder-se retrobar amb normalitat aquests dies de festa. I a mida que s’acosta el nou any i ens plantegem nous propòsits, la realitat ens resitua i ens fa palesa la importància de trobar-nos bé.

Els propòsits d’any nou contemplen voluntats variades: llegir més, aprendre una llengua, anar més sovint al gimnàs, iniciar-nos en una nova afició... Sembla que hi hagi una creença implícita que, amb l’arribada del nou any, d’alguna manera disposarem de més temps. En pocs dies però, la realitat s’imposa i ens recorda que el temps que tenim és finit i, més sovint del que ens agradaria, insuficient.

Tot i que sempre és un bon moment per aprendre i inspirar-nos per assolir noves fites, no hem d’oblidar la importància de prioritzar moments per a nosaltres mateixos. En un món cada vegada més accelerat i exigent, aquest esdevé un repte significatiu, possiblement necessari. Potser enlloc de sobreomplir els nostres calendaris, ens cal aprendre a valorar moments de pausa i reflexió, o simplement de fer allò que ens fa feliços. Ens cal també reconèixer la importància de disminuir el ritme, especialment en el nostre dia a dia, governat per l’autoexigència i l’immediatesa.

Mentre encarem el 2024, potser el desafiament que abordem no consisteix en assolir més del que ja fem, sinó en viure millor. Consisteix en saber agafar força aire i respirar profundament.