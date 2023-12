De retorns i connexions nadalenques

Creado: Actualizado:

En aquest món cada vegada més globalitzat, on les distàncies semblen escurçar-se gràcies a la tecnologia, el Nadal es manté com un far que ens guia cap a casa. Les festes ens recorden la importància de les nostres connexions, en definitiva, aquell pont que ens retorna a les nostres arrels. Les festes també simbolitzen una pausa necessària en les nostres vides accelerades, un espai per retrobar-nos amb aquells que veiem poc, per gaudir de moments tranquils, compartir vivències i mantenir vives les tradicions que ens defineixen.

En els darrers anys, la mobilitat laboral ha portat a molta gent a viure lluny de les seves llars, aquesta separació física, que durant l’any pot semblar poc rellevant, es torna significativa durant el Nadal. Així, tornar a casa per Nadal ens resitúa dins la propia vida, ens reconnecta amb els nostres i ens recorda els que no hi son. Aquest retrobament ens suposa també una oportunitat per reflexionar sobre qui som i d’on venim, per valorar més allò que tenim, i sobretot per agafar forces pel que vindrà.

Com diu l’escriptora Jhumpa Lahiri, tornar a casa sempre és una pràctica d’autodescobriment, un retorn a un lloc que roman constant mentre nosaltres canviem. I mentre seguim navegant per un món de guerres, moltes desigualtats i incerteses vàries, on les fronteres es difuminen i les oportunitats ens porten lluny, el Nadal ens apropa a casa i ens recorda que independentment d’on ens porti la vida, sempre tenim un lloc on tornar.

Que tingueu mot bones festes!