Carrers pintats, calaixos eixuts

L’ajuntament de Tarragona s’ha carregat l’aparcament gratuït vora l’hospital Joan XXIII, el Joanvi. Un suïcidi, vist el desastre del transport públic a la zona 1 de l’ATM de Torredembarra a Cambrils. Freqüències de tren desaparegudes en tancar-se la via de Salou i Cambrils. Horaris que s’acaben massa aviat i no hi ha manera de quedar-se a sopar o al teatre. Una línia sencera de rodalies suspesa des de la pandèmia. Busos que no arriben a passar per la parada sense que a la gent que hi esperem ens informin. I els busos següents que passen plens com un ou i ja no carreguen passatgers. Busos exprés que arriben mitja hora tard perquè fan de llançadora i els horaris estan fets amb els peus. Altres busos exprés que són substituïts per petits busos urbans perquè els que van comprar les empreses per fer aquest servei subvencionat són destinats a altres usos.

Sembla que això del transport públic ningú s’ho creu. Es veu que anar en tren o bus fa pobre. Et fan agafar per força el cotxe i no et deixen aparcar al centre a preu raonable. Han inaugurat un pàrquing de 400 places a euro el dia i això està bé. Però a Tarragona els senyals pintats a terra funcionen al revés que el codi de circulació. Taronja: endavant. Verd: prohibit entrar a la ciutat.

Diuen que no ho han fet amb afany recaptatori i m’ho crec perquè estan disposats a perdre els impostos que generen els comerços que van tancant. L’alcalde diu que estudia una tarifa més baixa per als clients del comerç. Sí, que estudiïn i aprovin!