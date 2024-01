La Neulada, una tradición que ha vuelto para quedarse

Publicado por Cristina Serret Verificado por Creado: Actualizado:

La iglesia de Sant Joan de Valls luce, por cuarto año consecutivo, la Neulada, una singular decoración formada por ocho sartas que caen a ambos lados del altar mayor. La Neulada es una tradición que se recuperó en la ciudad de Valls el año 2020, por iniciativa de la Unió Anelles de la Flama (UAF). «Encontramos documentada la tradición de colgar barquillos en la nave central de la Iglesia de Sant Joan hasta finales del siglo XIX», explica Albert Oliva. Esta tradición, detalla al presidente de la UAF, no es exclusiva de la ciudad de Valls, ya que se ha mantenido viva en lugares como las Islas Baleares, especialmente en Mallorca, o en ciudades como Barcelona o Centelles. Lo que no se sabe a ciencia cierta, sin embargo, es el simbolismo de esta costumbre: «Estos barquillos, que antiguamente podían ser de pan o alguna otra pasta que se come, tienen un origen popular, y por lo tanto su simbolismo se pierde en el tiempo. Quizás representan las estrellas que está en el cielo la Nochebuena, o las telarañas que hay dentro de la cueva...». Al final, apunta a Albert, no deja de ser una decoración más que se luce en una fecha muy señalada: «Desde la Edad Media y hasta al principio del siglo XX, las iglesias eran como grandes teatros, y a menudo tenían ornamentos como este».

El que sí que se tiene por seguro es que la Neulada es una tradición vinculada al ciclo de Navidad, que se coloca la noche del 24 de diciembre, y se saca el 2 de febrero, coincidiendo con la fiesta de la Candelera, que también marca el final del ciclo litúrgico navideño.

En el caso de Valls, los ornamentos de papel son redondas trabajadas con motivos navideños y religiosos. La Neulada vallense consta de cuatro sartas que caen a la derecha, y cuatro más que caen a la izquierda. Cada sarta es una rengla de barquillos de 25 metros, que es la altura del templo en el punto donde está el altar mayor. «Para dar un toque de singularidad a la Neulada de Valls, decidimos que cada sarta tuviera unas series compuestas por nueve barquillos de color blanco, y un décimo barquillo de color azul, simbolizando las fiestas Decenales. Por eso, los barquillos azules tienen el anagrama de la Virgen», explica Albert. Esta idea surgió porque la primera vez que se recuperó la Neulada en Valls fue la Navidad de 2020. «Lo decidimos así porque el año siguiente tocaba Decenales, aunque al final se aplazaron a causa de la pandemia», recuerda el presidente de la UAF.

Sea como sea, desde la entidad consideraron «muy interesante» volver a colgar la Neulada a la Iglesia de Sant Joan «porque no deja de ser una muestra de arte popular y de folclore local».

Precisamente, tal como señala su presidente, la recuperación del patrimonio festivo local y comarcal es uno de los principales ámbitos de actuación de la Unión Anillas de la Llama: «Nuestra entidad es una de las más numerosas y activas en la ciudad, y estamos presentes en las fiestas más importantes de Valls, como Los Tres Tombs, el Carnaval, Corpus o la Fiesta Mayor. Desde el año 1981, además, nos hemos dedicado a recuperar al séquito festivo histórico vallense que estaba documentado».

Este, subraya a Oliva, «es el proyecto más emblemático de la UAF, pero durante el año hacemos otros, como la misma recuperación de la Neulada durante el ciclo de Navidad, u otras expresiones similares».