Mejoran el entorno del Centro de Visitantes de la Terra Alta del Parc Natural dels Ports

Imagen de las obras que se han realizado en el centro de visitantes de Prat de Comte.ACN

El Parc Natural dels Ports ha finalizado las obras de mejora del entorno del Centro de Visitantes de la Terra Alta, en el término de Prat de Comte. Entre otras actuaciones, el proyecto incorpora un puente que conecta el centro con los itinerarios del parque.

De esta manera, la obra ordena los accesos, mejora la visibilidad del equipamiento y lo dota de nuevos servicios como una zona de picnic o puntos de recarga eléctrica. También se han acondicionado espacios de estacionamiento para coches, autobuses y furgonetas y vehículos para personas con movilidad reducida. Todo estará en pleno funcionamiento por Semana Santa.

Se calcula que el 32% de los más de 200.000 visitantes anuales que recibe el Parc Natural acceden por la Terra Alta. Las obras también han incluido la instalación de luminarias compatibles con la protección de la calidad del cielo nocturno, así como señalización adaptada para las personas con discapacidad visual mediante la aplicación móvil NaviLens.

La actuación, financiada a través de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Next Generation EU, ha tenido un coste de 595.043,25 euros. Asimismo, el Ayuntamiento de Prat de Comte ha cedido de forma gratuita a la Generalitat de Catalunya el solar donde se han hecho las actuaciones.

Una exposición de arte local

Por otra parte, el Centro de visitantes de Prat de Comte también acogerá la exposición itinerante 'Artesana'. La muestra presenta más de 60 piezas de artesanía elaboradas en el marco del proyecto 'Fet al Parc' por parte de dieciséis artesanos del territorio.

Hay carpinteros, restauradoras, joyeras, una grabadora, una tejedora, un tornero, un constructor de objetos de madera, una ceramista, un imaginero, una ilustradora, un forjador, un costurero, una sombrerera y florista. La exposición se podrá visitar hasta mayo.