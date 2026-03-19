Detienen a cuatro hombres en Vinebre por un hurto en el parking de un supermercado de Móra la Nova

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Los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Móra d'Ebre detuvieron el 7 de marzo en Vinebre a cuatro hombres, de entre 31 y 47 años, como presuntos autores de un delito de hurto. Los hechos tuvieron lugar hacia las 12.10 horas, cuando se recibió el aviso de un hurto en el parking de un supermercado de Móra la Nova.

Según la información recibida, los autores utilizaron el método conocido como “siembra”, en la que una persona distrae a la víctima mientras otra le sustrae objetos del vehículo. Con la descripción facilitada, los agentes pudieron localizar el vehículo sospechoso mientras circulaba por la carretera C-12 en dirección a Lleida. En este momento, iniciaron un seguimiento hasta pararlo en el término municipal de Vinebre.

Una vez identificados los cuatro ocupantes del vehículo, los policías comprobaron que acumulaban numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio. En el cacheo del vehículo, los agentes localizaron el bolso sustraído, con documentación, un teléfono móvil, unas gafas y otros efectos personales de la víctima, con un valor superior a los 400 euros.

Por todos estos motivos, los agentes detuvieron a las cuatro personas como presuntas autoras de un delito de hurto. Se recuperaron los objetos sustraídos y se devolvieron a la propietaria. Los detenidos acumulan entre todos más de 80 antecedentes policiales, la mayoría, por delitos contra el patrimonio, especialmente hurtos. Los detenidos pasaron el 8 de marzo a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Falset.