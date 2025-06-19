Ascó II se conecta a red eléctrica después de la parada para la recarga de combustible

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

La unidad 2 de la central nuclear de Ascó (Ribera d'Ebre) se conectó a la red eléctrica ayer miércoles a las 19.08 horas después de finalizar las actividades correspondientes a su 29.ª recarga de combustible, informa la Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs II (ANAV) este jueves en un comunicado.

ANAV señala que ha destinado a esta recarga 32,4 millones de euros e incorporó temporalmente a unos 1.100 trabajadores de diferentes perfiles profesionales, de los cuales el 50% residía en torno a la central.

Entre las actividades ejecutadas durante el paro destacan la renovación de 60 de los 157 elementos que conforman el núcleo del reactor, la sustitución de la junta de la bomba de refrigerante del reactor (BRR) ‘B’ y la revisión general de sus sellos, la sustitución de la escalera de acceso a la cavidad de recarga y de los equipos de regulación y control de la grúa polar o una prueba de estanquidad del edificio.

También se ha llevado a cabo la sustitución de las válvulas de venteo de la tapa del vaso, el cambio de las juntas de las tapas de los pozos de la instrumentación intranuclear y la inspección y limpieza de diferentes partes de los tres generadores de vapor, tanto al lado del circuito primario como en el secundario.

Con respecto a los trenes de salvaguardias, los trabajos han incluido la revisión de los dos motores de cada generador diésel de seguridad y de las turbinas de baja presión y el cojinete de impulso del turbogrupo del circuito secundario.

ANAV asegura que durante la parada ha realizado más de 13.500 órdenes de trabajo y ha incorporado 25 modificaciones de diseño físicas y 10 de software informático relacionadas con diferentes sistemas de la central «con el objetivo de mantener la planta en las mejores condiciones de seguridad y fiabilidad para afrontar el próximo ciclo y su entrada, el próximo 23 de octubre, en la operación a largo plazo».

La próxima parada para ANAV tendrá lugar en octubre, cuando la unidad II de Vandellòs abordará su 27.ª recarga de combustible.