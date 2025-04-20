Aparece en el río Ebro el cuerpo de un hombre desaparecido hace dos semanas en Móra la Nova

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

El 17 de abril se localizó el cuerpo sin vida de un hombre en el río Ebro, a la altura de Miravet. Según ha adelantado el Diari de Tarragona y ha podido confirmar Diari Mes, se trata de Jordi, el vecino de Móra la Nova de 41 años que estaba desaparecido desde el 2 de abril.

Según informa el medio, el hallazgo lo habría hecho un agente de los Mossos d'Esquadra fuera de servicio, que alertó a las autoridades al observar una presencia extraña al agua. Varios testigos también habrían notado que había alguna cosa flotante al curso del río.

Una vez recibido el aviso, se activó un dispositivo de rescate con la participación de la unidad subacuática de los Mossos, un helicóptero y la embarcación policial La Thalassa. El cuerpo fue recuperado en la zona del Paso de Barca y trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia y confirmar la identidad.

Según indican fuentes policiales, la autopsia no reveló indicios de criminalidad, motivo por el cual se descarta una muerte violenta.

Jordi había desaparecido de madrugada a su localidad, Móra la Nova. En el momento de la desaparición llevaba tejanos, una camiseta gris y zapatillas deportivas blancas.