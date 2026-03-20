Vecinos de Freginals recuerdan a las trece víctimas del accidente de autobús en la AP-7 de hace 10 años

La alcaldesa de Freginals, Neus Franch, a la izquierda, y una vecina, depositando ramos de flores en el monolito de recuerdo de las víctimas del accidente de autobús en la AP-7.ACN

Una quincena de vecinos de Freginals, encabezados por la alcaldesa de la población, Neus Franch, han recordado este viernes al mediodía a las trece estudiantes de Erasmus muertas justo hace diez años en un accidente de autobús en la autopista AP-7 a la altura del municipio.

En el punto exacto del siniestro, donde el consistorio levantó un monolito de recuerdo, han depositado ramos de flores y han guardado un minuto de silencio. Las víctimas volvían de las Fallas de Valencia cuando la madrugada del 20 de marzo de 2016 el autocar en el que viajaban volcó.

Franch ha explicado que el consistorio sigue esperando una respuesta a la petición hecha a las administraciones competentes para que estudien las causas de la elevada accidentalidad en este tramo.