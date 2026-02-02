Las obras de las carretera de Poble Nou del Delta empezarán en primavera

Las obras de acondicionamiento y ensanchamiento de la carretera T-2021 entre Poble Nou del Delta, en Amposta, y la Ràpita (Montsià) empezarán hacia en marzo o en abril. Así lo ha explicado la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, en un encuentro con la prensa de las Terres de l'Ebre este lunes.

Hace pocos días, se pudo adjudicar la obra, en la segunda licitación del proyecto, que ha ampliado el presupuesto hasta los 14,9 MEUR -la primera quedó desierta. M i J Grues es la empresa adjudicataria. Llauradó también ha adelantado que en el mes de abril se inaugurará el nuevo tramo de la Vía Verde de la Vale de Zafán que unirá Roquetes (Baix Ebre) con Amposta y la Ràpita. El nuevo tramo ha costado 6,5 MEUR, 5 MEUR de los cuales financiados con fondos europeos.