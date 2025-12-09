Joan Roig dejará la alcaldía de Alcanar

El alcalde de Alcanar, Joan Roig, en rueda de prensa en la sede de la Demarcación Terres de l'Ebre del Colegio de Periodistas de Cataluña.ACN

Joan Roig dejará el cargo de alcalde de Alcanar (Montsià) en las próximas semanas. El alcalde republicano, que tiene los grados en Fisioterapia y Ciencias Sociales y es máster de secundaria, ha conseguido una plaza de profesor interino en un instituto del área metropolitana, una oportunidad laboral que le ha empujado a aparcar la política municipal.

El mismo día que se le adjudicó la plaza, renunció a la dedicación exclusiva y el sueldo de alcalde. Roig dice que "se concretarán los pasos a seguir" en los próximos días y se detallará el relevo a finales de semana, siempre "priorizando los intereses" del municipio por encima de "cualquier circunstancia personal". Ya había anunciado que no sería alcaldable en las próximas elecciones municipales.

Ante las acusaciones de haber "escondido" esta decisión personal y profesionales que le hace la oposición, el todavía alcalde de Alcanar ha lamentado que sus contrarios se hayan apresurado a difundir la adjudicación de su plaza de profesor "minutos después" que se le comunicara, sin darle tiempo a explicarlo personalmente ni a familiares y amigos, ni a la ciudadanía.

Los grupos municipales de Junts y la CUP han criticado la decisión del alcalde de Alcanar de renunciar a la dedicación exclusiva para trabajar de profesor "lejos del municipio", que coinciden en tildar "de contradicción flagrante". Joan Roig insiste en que hace la renuncia por el convencimiento de que un alcalde tiene que poder ofrecer "máxima dedicación en todos los extremos", circunstancia que el nuevo trabajo no le permitiría cumplir.

"Nunca me han interesado las puertas giratorias, y por eso me he construido mis propias alternativas. No deber nada a nadie es la manera más honesta de ejercer el servicio público", ha defendido Roig.