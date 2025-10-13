Un total de 32 personas continúan en los centros de acogida de Freginals, Amposta y Alcanar

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Un total de 32 personas afectadas por el episodio de lluvias continúan en los centros de acogida habilitadas. En concreto, hay 15 en el pabellón de Amposta, 10 en Alcanar y 7 en el Ayuntamiento de Freginals, según ha informado Protección Civil. Se calcula que ha habido unos 400 desplazados que han sido acogidos en centros de acogida, campings, hoteles y casas particulares en Amposta, Ulldecona, Alcanar, Freginals, Tortosa, la Galera y Santa Bàrbara.

Por otra parte, Protección Civil mantiene en fase de emergencia el Plan especial de emergencias por inundaciones en Cataluña (Inuncat). También continúan vigentes las restricciones de movilidad y actividades en el Baix Camp, Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre y Terra Alta incluidas en la resolución emitida este domingo por la noche.

Entre las 17.30 horas del domingo y las 9 de la mañana, los Bomberos han atendido 358 avisos, de los cuales 298 en la comarca del Montsià y 60 en el Baix Ebre. Además, han hecho 31 salvamentos. La mayoría de avisos han sido por salvamentos de personas atrapadas con sus vehículos en carreteras y caminos, y también asistencias técnicas, agotamientos de agua, árboles caídos y desprendimientos de piedras.

El teléfono 112 ha recibido 2.309 llamadas hasta las 11 de la mañana, que han generado un total de 1.840 expedientas. La mayoría provenían de la comarca del Montsià, con 1.579 (70,59%), la más afectada por las lluvias torrenciales que se registraron sobre todo el domingo por la tarde. El resto de llamadas en la zona donde se han concentrado los aguaceros se han hecho desde el Baix Ebre (15,91%), el Tarragonès (4,11%) y el Baix Camp (3,93%). Por municipios, destacan Amposta (545 llamadas), la Ràpita (272), Alcanar (198), Ulldecona (158) y Freginals (150).

El episodio de lluvias empezó en la falda de la sierra del Montsià y las poblaciones más afectadas han sido Godall y Santa Bàrbara. Después, la tormenta bajó de los barrancos en dirección sur, hacia mar, donde tuvo el impacto dos horas después con Alcanar y la Ràpita como poblaciones más afectadas.

Después, efectivos del Grupo de Estructuras Colapsadas (GRIEGO) se han centrado en la inspección y revisión de diferentes construcciones y vías para valorar los daños. Junto cono los Mossos, están haciendo inventario de todos los puntos de la red vial afectados por el agua, en un total de nueve vías, para determinar las actuaciones necesarias. Durante la mañana estaba previsto un refuerzo importante de dotaciones para ir resolviendo los avisos para agotamientos de agua y asistencias técnicas no urgentes.

Durante el episodio, los Bombers han activado el Centro de Coordinación en el parque de Tortosa, donde han desplazado todos los efectivos del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) -con sedes en Cerdanyola, Olot, Valls y la Seu d'Urgell- y también la unidad subacuática. Las respectivas sedas territoriales han quedado cubiertas con personal de refuerzo. También se ha activado la Unidad de los Drones de Medios Aéreos y, a primera hora, el despegue de un helicóptero para hacer el seguimiento desde el aire de toda la zona afectada. Efectivos de la Unidad de Colapsos Estructurales (GREC) se han añadido, también, en el dispositivo de emergencia y han movilizado en su personal por posibles afectaciones. Además, varios vehículos de otras regiones de emergencias darán apoyo para atender la simultaneidad de servicios.

Los Agentes Rurales también trabajan en laso comarcas afectadas en la vigilancia, control y señalización de pasos impracticables que atraviesan ríos, rieras y barrancos. Además, han hecho seguimiento e inventario de los daños en pistas, caminos rurales y zonas habitadas, así como de los desprendimientos, y están ofreciendo apoyo a cuerpos operativos y ciudadanos en zonas rurales y aisladas.

18 heridos leves y uno grave

Miedo otra parte, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha informado de que durante el episodio ha habido 69 incidentes que han afectado en 18 personas, 17 leves y una grave. En el ámbito sanitario, se mantiene la actividad urgente y el resto de consultas han sido anuladas en las comarcas afectadas.

Avisos hidrológicos de peligro

Por su parte, la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) y la Confederación Hidrográfica del Ebro han emitido varios avisos hidrológicos de peligro indicando la crecida de ríos y rieras y mantienen la vigilancia.

Más de una veintena de municipios han comunicado que ponían alerta o prealerta su plan municipal de emergencias por inundaciones.

Nuevas lluvias

El episodio que está afectando a las Terres de l'Ebre y el Baix Camp se excepcional cono respeto en la acumulación de lluvia. Según el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), en Mas de Barberans se han acumulado desde el sábado 280 litros.

La previsión es que las precipitaciones se reactivan a partir del mediodía y hasta la noche y puedan volver a ser intensas, e incluso torrenciales, en las Terres de l'Ebre, sobre todo en el Baix Ebre y el Montsià. Las lluvias también podrán afectar al resto del litoral y prelitoral pero cono menos intensidad.

En el sur del territorio se mantienen los avisos de acumulación de lluvia, donde se pueden superar los 200 litros en 24 horas.