Rescatan un velero que se había quedado atascado en la arena de la Bahía de los Alfacs

Imagen del velero que se había quedado atascado en la arena en el Delta del Ebro.Bomberos

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat han trabajado esta mañana del jueves junto con Salvamento Marítimo para desencallar un velero que se había quedado embarrancado ayer por la noche en la arena. El aviso del encallamiento se recibió ayer a las 00.01 horas pero se decidió posponer el servicio hasta primera hora de la mañana de hoy.

Dos unidades se han desplazado hasta la Bahía de los Alfacs, en la Ràpita, con el fin de montar la instalación para permitir la maniobra de arrastre por parte de la embarcación Salvamar de Salvamento Marítimo. Finalmente, han conseguido remolcar el velero hasta el puerto.