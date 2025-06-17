Tarraco Yatch trae a la Ràpita el primer catamarán chárter ecológico y de una sola vela

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La empresa Tarraco Yatch ha presentado el primer barco chárter ecológico, que se puede comprar o alquilar en el estado español, este martes en La Marina de la Ràpita (Montsià). El Hop Yatch tiene la particularidad que funciona con paneles solares, un motor eléctrico y una sola vela, y tiene una autonomía mínima de unas diez horas. Otra de sus peculiaridades es su tamaño compacto, que le suma estabilidad, y un funcionamiento totalmente silencioso.

Sus diseñadores, Paul Tomes y Mary-Clare Tomes, han priorizado el confort a la hora de equiparlo. Tiene una capacidad máxima de cuatro personas, pero está pensado para parejas que quieran hacer salidas en aguas plácidas como la bahía de los Alfacs. Tampoco exige grandes conocimientos de navegación.

El Hop Yatch, que se ha presentado en primicia estatal en la Ràpita, es un pequeño catamarán para parejas, ecológico, con paneles solares, motor eléctrico y una sola vela. Cómo han destacado sus creadores, y también los representantes de Tarraco Yatch que lo ofrecerá en la Sant Carles Marina de la Ràpita, es un barco «ideal para la bahía de los Alfacs». «Esta es una de las marinas más guapas que he conocido hasta ahora y las aguas protegidas aquí -al Delta del Ebro- son ideales para el Hop Yatch», ha destacado Paul Tomes, cocreador del barco.

El matrimonio Tomes, Paul y Mary-Clare, son los artífices del pequeño barco que, además de ser silencioso, manejable y ecológico, han equipado con todos los conforts posibles. La embarcación, de pequeñas dimensiones -unos nueve metros de eslora (treinta pies)- se ha diseñado «para navegantes no muy expertos», incluso para navegantes «nuevos» en vela y también para los que no saben llevar barcos. «Iguala las condiciones para personas que no navegan y las que sí que navegan, porque todo el mundo pueda tener unas vacaciones realmente agradables en un yate», ha apuntado Paul Tomes.

Mary-Clare Tomes ha incluido comodidades como una cama grande «queen size», un lavabo espacioso, y equipaciones prácticas y bastante amplios para personas altas y «navegantes nerviosos». «Continúa siendo un catamarán, esto lo hace estable, pero sin una gran eslora de barco, que a mí no me gusta», ha apuntado Mary-Clare Tomes. También es un barco que no emite humos y es totalmente silencioso. «Si no hace viento, continúas disfrutando del silencio -y no hay ruido de motores-. Mantienes el contacto con la natura», ha añadido. «Es como un coche de agua», ha añadido Paul Tomes.

Pierre Bonel y Omar A. Santoja, socios de Tarraco Yatch, buscaban un catamarán pequeño para poder ofrecer viajes chárter a los Alfacs. Descubrieron el Hop Yatch en una feria náutica de Miami, en los Estado Unidos, y han apostado para llevarlo en Cataluña. La segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ràpita, Helena Queral, ha celebrado la apuesta de la empresa de yates y que se pueda disfrutar desde el puerto rapitenc de una propuesta tan nueva y ecológica. «Será el punto de partida del que tendría que ser, que son las embarcaciones eléctricas. Nos llena de satisfacción que la Ràpita sea la sede», ha dicho.