Tres heridos durante el incendio de un velero en la Ràpita

Tres personas han resultado heridas durante el incendio de un barco en el Puerto de la Ràpita. Según explican bomberos, se ha oído una fuerte explosión en la zona y se han desplazado con cinco dotaciones hasta el lugar.

El fuego se ha producido en un velero de unos 10-12 metros de eslora que se encontraba amarrado en el puerto. Los bomberos han apartado el barco para evitar que el incendio se propagara al resto de embarcaciones.

Los Bombers han extinguido el fuego con línea de agua y han inundado el barco con espuma. La embarcación ha quemado completamente. Salvamento Marítimo ha activado su embarcación Salvamar para ayudar en las tareas de extinción y también se han personado los Mossos d'Esquadra.

Como consecuencia del incendio, una persona ha resultado herida menos grave por quemaduras en las extremidades inferiores, la cual ha sido trasladada al Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Dos personas más también han resultado heridas menos graves por inhalación de humo y las han llevado al Hospital Comarcal de Amposta.

A las 10 de la mañana Bombers ha dado por finalizado el servicio y Salvamento Marítimo y la Policía Local se han quedado en la zona. Las primeras hipótesis apuntan como causa la acumulación de gases de una bombona de butano en la cocina del barco.

Para evitar el escape de los hidrocarburos y aceites, han instalado boyas que pararan su expansión. También se ha activado en fase de prealerta el plan especial de emergencias por contaminación de las aguas marinas en Cataluña (CAMCAT). Finalmente, pero, han indicado que no se ha acabado produciendo vertido.