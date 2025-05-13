Simulan un escape de amoníaco en el puerto de la Ràpita para poner a prueba los planes de emergencias

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El puerto de la Ràpita ha probado el funcionamiento de sus planes y protocolos de emergencias con un simulacro de accidente por escape de amoníaco a la fabrica de hielo que habría generado una nube tóxica. El ejercicio, que habría generado una decena de heridos de diversa consideración, ha llenado el recinto del puerto pesquero de efectivos de emergencias, sanitarios y de los diferentes cuerpos de seguridad a lo largo de este martes por la mañana.

Además de probar la coordinación de los diferentes servicios implicados en estos casos, se ha tenido que confinar el personal del puerto en zonas seguras y el Ayuntamiento de la Ràpita ha dado aviso a equipamientos «vulnerables» como el centro de atención primaria, las escuelas y el hogar de jubilados para practicar el confinamiento.

El ejercicio organizado por Protección Civil y Ports de la Generalitat tenía que servir, concretamente, para poner a prueba el Plan de Autoprotección de las instalaciones portuarias, el Plan de Emergencia de la Cofradía de Pescadores, el Plan de Actuación Municipal así como la respuesta y coordinación de los diferentes cuerpos de emergencia movilizados. «Nos permitirá detectar si hay posibles errores y defectos o cualquier cosa que nos obligue a revisar los protocolos para que en caso de emergencia real todo pueda salir como se espera», ha indicado la directora territorial de Interior, Paula Navarro.

A las diez de la mañana, se ha simulado el inicio del escape de amoníaco en la fábrica de hielo, ubicado en la misma dársena pesquera y dentro de las instalaciones de la Cofradía. El incidente habría provocado una nube tóxica y afectado diez personas, heridas de diversa consideración y algunas de las cuales con quemaduras químicas. Un trabajador de la misma Cofradía ha detectado el escape y ha avisado al teléfono 112 y a Ports de la Generalitat.

A partir de la confirmación de la emergencia, el aviso se ha hecho llegar al Centro de Coordinación de Emergencias de Cataluña (CECAT) de Protección Civil de la Generalitat, el Ayuntamiento de la Ràpita y la Guardia Civil. El Gobierno y el consistorio han contactado con los concesionarios del puerto y los equipamientos vulnerables del municipio, respectivamente.

La nube tóxica ha obligado a confinar a las personas que se encontraban en el bar de la lonja, la escuela náutica, a la marina y otras instalaciones portuarias. También se ha regulado el acceso al recinto de personas y vehículos. El CECAT ha activado el plan PROCICAT para hacer seguimiento de la emergencia y coordinar la respuesta y gestión con los diferentes servicios y administraciones. El consistorio, por ejemplo, ha trasladado el aviso a equipamientos «vulnerables», como el CAP, las escuelas y la residencia de abuelos, que han practicado el confinamiento.

«Estamos acostumbrados a hacer simulacros dentro de nuestros puertos cada año y cumpliendo de forma escrupulosa los planes de autoprotección que tenemos homologados por la Comisión de Protección Civil de Cataluña. Nos sirven no sólo para practicar las situaciones de riesgo en los cuales nos podemos ver involucrados sino también porque son un elemento más de excelencia portuaria», ha asegurado el director del Departament de Territori en las Terres de l'Ebre, Miquel Alonso.

Efectivos movilizados

En el ejercicio se han movilizado tres vehículos de agua de los bomberos de los parques de Amposta y Ulldecona, así como voluntarios, cuatro vehículos ligeros con la unidad de mando y una embarcación. En total han sido siete dotaciones y unos 25 efectivos que se han dedicado al rescate y salvamento de personas y el taponamiento del escape para restablecer la normalidad en las instalaciones. A ellos se han añadido dos patrullas de seguridad ciudadana de los Mossos y un furgón de los ARRO con siete efectivos. Con respecto al SEM, han intervenido a 25 profesionales con diez unidades o vehículos terrestres, entre los cuales dos unidades de soporte vital básico, una avanzada, un vehículo de intervención rápida y dos unidades de intervención y soporte.

El Ayuntamiento de la Ràpita ha destinado efectivos de la policía local a controlar los accesos del puerto pesquero así como comunicar en los equipamientos y zonas vulnerables la necesidad de confinamiento. Capitanía Marítima ha movilizado medios por si había que impedir la aproximación de barcos y embarcaciones de la Guardia Civil y los Mossos han patrullado por el agua del puerto con este objetivo.

«Desde el Ayuntamiento hemos activado todo el protocolo, como si fuera una cosa real. Tenemos que pensar que no pase nunca pero si está nos lo tengo que tomar con la seriedad que toca: tenemos residencia de abuelos, tenemos CAP y escuelas. Hacemos nuestros deberes. Es nuestro primer simulacro y esperamos que todo camine», ha cerrado el alcalde de la Ràpita, Javier Reverté, presente también en el ejercicio.