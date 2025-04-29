Un incendio en el momento del restablecimiento eléctrico causa daños en la cooperativa de Santa Bàrbara

Marcas de humo del incendio en la fachada exterior de las instalaciones de la Cooperativa del Camp de Santa Bàrbara.ACN

Un incendio originado este lunes antes de las once de la noche, justo en el momento de recuperar el suministro eléctrico después del apagón general, causó daños en las instalaciones de la Cooperativa Agrícola de Santa Bàrbara. La agrotienda y la planta envasadora sufrieron las afectaciones más importantes.

La presencia de cajas de cartón originó una importante humareda y también se produjo un escape de entre 300 y 400 litros de aceite de oliva a la red de aguas pluviales, según los bomberos. Una docena de dotaciones participaron en la extinción durante cinco horas. Aunque todavía se desconocen las causas concretas, el siniestro podría estar relacionado con el restablecimiento del servicio o un cortocircuito.

Los bomberos recibieron el aviso cuando faltaban once minutos para las once de la noche. Las tareas movilizaron hasta doce dotaciones de cinco parques diferentes de la región de las Terres de l'Ebre -Tortosa, Amposta, Ulldecona, Benifallet y Tivissa-. El siniestro, con las instalaciones cerradas y sin presencia de trabajadores, no ocasionó daños personales.

Según las estimaciones efectuadas por el mismo cuerpo, quemó un 90% de la agrotienda y totalmente un espacio de almacén donde se guardaban cajas de cartón. También resultó afectada la planta envasadora de aceite. En total, han calculado, la mitad de la superficie de la planta baja del edificio.

Pasada ya la medianoche únicamente quedaba para sofocar un punto caliente en el altillo. Durante la extinción, los bomberos revisaron que no se hubieran producido daños en la estructura del edificio y también detectaron el escape de entre 300 y 400 litros de aceite de oliva hacia la red de aguas pluviales, que fue comunicada al CECAT. El operativo concluyó cuando pasaban nueve minutos de las tres y media de la madrugada.

Los responsables de la Cooperativa han empezado esta mañana a evaluar los daños a la espera de la visita de los peritos de la aseguradora, que tendrán que determinar el origen. «No lo sabemos exactamente, pero va con la hora que volvió la luz, porque no había. Entre la franja de dos cuartos de once y las once empezó en nuestra planta envasadora», ha constado el gerente de la entidad, Josep Lluís Cardona.

La actividad de la Cooperativa y de la planta envasadora habían quedado paradas a partir de las doce y media del mediodía de este lunes como consecuencia del apagón general. «Fue un día que prácticamente no se envasó», ha certificado Cardona.