Intentan vender ocho apartamentos de Turov que el Ayuntamiento de Alcanar tiene pendientes de derribar

Ocho de los 32 apartamentos del bloque de Turov que el Ayuntamiento de Alcanar (Montsià) tiene que derribar para cumplir con la sentencia judicial que declaró ilegal el complejo se encuentran en venta. Son las ocho viviendas que pertenecían a la misma promotora Turov y que fueron adquiridas por el actual vendedor durante el proceso de liquidación de la sociedad el año 2018. El consistorio, de hecho, ya había indemnizado Turov con más de 1 millón de euros por estos apartamentos cuando ya se encontraba en concurso de acreedores. Alguno de los apartamentos ha aparecido anunciado en portales inmobiliarios. Particulares que se han interesado han explicado que se les ofrece adquirir los inmuebles a precio rebajado asumiendo el riesgo de perderlos definitivamente cuando se ejecute el derribo.

"Oportunidad inversión. Vendo apartamento dúplex con vistas al delta del Ebro, con parking incluido, en la zona de Serramar. Situación especial a comentar". Este es el texto que acompañaba un anuncio publicado hasta el miércoles por la mañana al portal idealista, donde también aparecían fotografías del bloque de Turov.

El vendedor pedía 29.000 euros por el anunciado dúplex en cuestión, muy por debajo del valor de 139.000 euros calculado por una tasación de 2016, un año después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) confirmara, sin posibilidad de recurso, la orden de derribo dictada por el del juzgado contencioso administrativo número 2 de Tarragona.

Preguntado por la ACN a través de la información de contacto que hacía constar, el vendedor se ha negado a hacer declaraciones. Sin embargo, ha detallado a varias personas que llamaron para interesarse por el anuncio que se trataría de una inversión de riesgo, con posibilidad de ganar o perder.

El nuevo propietario, en este sentido, no ocultaría que existe una sentencia judicial que obliga el derribo, pero intenta trasladar a los interesados que el procedimiento para hacerlo efectivo se está dilatando mucho en el tiempo y que el Ayuntamiento no tendría ninguna prisa a ejecutarlo, hasta el punto que podría acabando no llevándolo a cabo.

El vendedor los explicaba también que dispone de hasta ocho apartamentos adquiridos durante el proceso de liquidación de la sociedad Turov y organiza visitas los sábados y sábado para mostrarlos a posibles compradores. Son los mismos inmuebles que la promotora conservó en propiedad hasta la liquidación y que, como el resto del complejo, se encuentran pendientes del derribo por parte del Ayuntamiento.

El gobierno municipal, que llegó a licitar la obra al principio de 2017, se encuentra pendiente de la llegada de los dictámenes de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat con la valoración de las viviendas de los particulares afectados para poder reiniciar el procedimiento. El año 2018, con Turov encontrándose en concurso de acreedores, acordó indemnizar a la empresa -que llegó a vender apartamentos cuando ya se había certificado su situación urbanística irregular- con 1,07 millones de euros por los mismos apartamentos que ahora vuelven a salir en venta. Ahora se ofrece cada uno de los ocho por precios que van entre los 20.000 y 29.000 euros, según los interesados.

Especulación "lamentable y perversa"

"Me parece lamentable e, incluso, perverso que se esté especulando con unos apartamentos que se están inmersos en un procedimiento judicial y con una sentencia de derribo firme en última instancia. Que se quiera hacer especulación y negocio de una ilegalidad urbanística tan flagrante que ha supuesto tantos problemas para la administración y las personas propietarias es un error", ha declarado el alcalde de Alcanar, Joan Roig. "Seguramente es legal, pero es muy poco o nada ético", ha remachado. Una opinión, esta última, compartida por juristas consultados por la ACN.

El alcalde ha recordado que, en cualquier caso, el Ayuntamiento tiene que cumplir una sentencia" de derribo de los apartamentos que ya no puede ser recurrida en ninguna otra instancia: "no hay lugar para las opiniones, las percepciones o las ideas". Según ha remarcado, el gobierno municipal es el "primero interesado" a solucionar definitivamente el conflicto lo antes posible porque, por ejemplo, ha tenido que habilitar garantías bancarias para las indemnizaciones que generan intereses.

Eso sí, Encarnado pide a la administración de justicia que facilite "indicaciones" claras para cumplir la ejecución de la sentencia y el derribo correctamente, con "seguridad" para las personas afectadas que todavía residen en el complejo. "No podemos llegar allí como un elefante en una alfarería, con las máquinas y hacerles salir todos hacia fuera por derribar porque tenemos la sentencia judicial. También necesitemos que la justicia se moje un poco más y nos diga cómo se tiene que hacer", ha abundado.

Despublican el anuncio

Por su parte, y después de tener conocimiento del caso, la plataforma idealista ha decidido dar de baja el anuncio. Lo han hecho, según han apuntado fuentes de este portal, a la luz de la información sobre el procedimiento judicial y a pesar de considerar que la responsabilidad del contenido "lícito" de lo que se publica es de los mismos usuarios.

El complejo de Turov fue construido con una de las licencias municipales irregulares otorgadas en la zona entre 1997 y 2003 por parte de un gobierno municipal anterior a partir de una particular interpretación del planeamiento urbanístico que permitía construir bloques de apartamentos en parcelas destinadas a "ciudad jardín" y que podían albergar sólo una vivienda. La denuncia de una vecina activó el procedimiento judicial, con grandes repercusiones económicas para las finanzas municipales.

El caso del complejo de 32 apartamentos en Serramar no estuvo aislado: según cálculos hechos por el consistorio a raíz de la aparición del caso, con esta normativa irregular se llegaron a construir hasta 614 viviendas en varias urbanizaciones de Alcanar Playa cuando, legalmente el planeamiento sólo permitía 179.